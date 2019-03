Η έναρξη πολιτικών διαπραγματεύσεων θα προσφέρει την κατάλληλη πλατφόρμα για τη διερεύνηση εναλλακτικών σχεδίων για το EDIS. Στην ανακοίνωση της 11ης Οκτωβρίου 2017 (COM (2017) 592 final), η Επιτροπή έθεσε ως στόχο να δοθεί νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις για το EDIS, επιδιώκοντας την οικοδόμηση του ελλείποντος τρίτου πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης.

More in this category: