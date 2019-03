Το α’ εξάμηνο του 2018, το 86% των έργων προσφορών κρυπτονομισμάτων (Initial Coin Offerings - ICOs), οι οποίες είχαν καταχωρηθεί σε κάποιο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων (cryptocurrency exchange) το 2017, βρίσκονται κάτω από την αρχική τιμή εισαγωγής τους και η αξία ενός χαρτοφυλακίου, με ICOs αυτού του είδους, μειώθηκε κατά 66%, από τη στιγμή που η αγορά έφτασε στο ζενίθ της στις αρχές του χρόνου, σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΥ, Initial Coin Offerings: The Class of 2017 – one year later, η οποία εξέτασε την πρόοδο και τις επενδυτικές αποδόσεις των ICOs.