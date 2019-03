Η τελετή λήξης θα αρχίσει μέσω γενικής συσκότισης και με τον προβολέα να πέφτει στον Καραγκιόζη, που με τη συνοδεία του και με μια τροχήλατη παράγκα ανεβαίνει στη σκηνή. Ο Χατζατζάρης θα καλωσορίσει τους πατρινούς και τους επισκέπτες και έπειτα από τους σχετικούς διαλόγους της παρέας, η οποία θα αποτελείται από τον Καραγκιόζη, τον Χατζατζάρη, τον Μπάρμπα Γιώργο και τον Μεγαλέξαντρο, θα ανέβουν στην σκηνή τα Κινέζικα λιοντάρια από τον κινέζικο θίασο Flying Dragons and Dancing Lions Team of Cuigezhuang Township, υπό τους ήχους κινέζικης μουσικής.

Επίσης, στην παρέλαση θα πάρει μέρος ο κινέζικος θίασος «Flying Dragons and Dancing Lions - Team of Cuigezhuang Township» από το Πεκίνο. Ο θίασος αναμένεται να παρουσιάσει δρώμενο Κινέζικου Δράκου με χορευτές και ακροβάτες.

More in this category: