Στο Deree – The American College of Greece, και παρουσία του Αμερικανού πρέσβη, πραγματοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη παρουσίαση της Κατερίνας Σώκου ενώ ακολούθησε συζήτηση, με συμμετοχή στο πάνελ υπουργών και άλλων πολιτικών προσώπων, και συντονιστή τον Αλέξη Παπαχελά.

Την ανατομία ενός νευραλγικού κεφαλαίου της πρόσφατης ιστορίας της Ελλάδας, με παρόντες μερικούς από τους πρωταγωνιστές της, είχαν τη σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Τετάρτη 6 Μαρτίου, όσοι παρευρέθηκαν στην παρουσίαση της Κατερίνας Σώκου, ανταποκρίτριας της Καθημερινής και του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ στην Ουάσιγκτον, με θέμα «Ο ρόλος της Αμερικής στην ελληνική κρίση χρέους» (The US Role in the Greek debt crisis). Την εκδήλωση διοργάνωσε το Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, με καλεσμένους ομιλητές τούς κκ. Τάκη Πικραμμένο, πρώην υπηρεσιακό πρωθυπουργό, Γκίκα Χαρδούβελη, πρώην υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, πρώην υπουργό Οικονομικών, και Γιώργο Χουλιαράκη, αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών. Τη συζήτηση που ακολούθησε συντόνισε ο διευθυντής της Καθημερινής κ. Αλέξης Παπαχελάς.

Βασισμένη σε συνεντεύξεις Ελλήνων, Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων, η έρευνα της κας Σώκου εμβάθυνε στον αποφασιστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Αμερική σε όλες τις φάσεις της ελληνικής κρίσης χρέους. Η αποτροπή μετάδοσης της κρίσης, η διατήρηση της γεωπολιτικής σταθερότητας, η παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ, η μεταρρύθμιση της οικονομίας της, η αναδιάρθρωση μέρους του χρέους, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει με την ανάκαμψη και να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, ήταν οι βασικές προτεραιότητες της πολιτικής των ΗΠΑ, καθ’ όλο αυτό το διάστημα. Οι αμερικανικές ενέργειες είχαν σταθεροποιητική επίδραση σε στιγμές έντονων κλυδωνισμών, όπως το 2010, το 2012, και το καλοκαίρι του 2015.

Οι διπλωματικές προσπάθειες της αμερικανικής πλευράς για να αποτραπεί το Grexit ήταν συστηματικές και συνεχείς και ακολούθησαν πολλές οδούς, επισήμανε η ομιλήτρια, καθώς μία τέτοια εξέλιξη θα είχε απρόβλεπτες γεωστρατηγικές συνέπειες, θα απειλούσε συνολικά το ευρωπαϊκό project, και θα οδηγούσε σε ένα αποτυχημένο κράτος στην πιο ευάλωτη πύλη της Ευρώπης.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι καλεσμένοι ομιλητές επισήμαναν πόσο καλά είχε κατανοήσει η αμερικανική πλευρά την ελληνική υπόθεση, παρέθεσαν τη δική τους μαρτυρία από τα γεγονότα όπως τα έζησαν οι ίδιοι και φώτισαν άγνωστες σε πολλούς πτυχές τους. Χαρακτηριστικά, ο τότε υπηρεσιακός πρωθυπουργός κ. Πικραμμένος αποκάλυψε ότι τις παραμονές των εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 ζήτησε με επιστολή του από τον πρόεδρο Ομπάμα να παρέμβει, ώστε να μην επιβληθούν capital controls στη χώρα.

Τη βραδιά τίμησε με την παρουσία του και ο Αμερικανός πρέσβης, κ. Geoffrey R. Pyatt, ο οποίος συνεχάρη την κα Σώκου λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι ποτέ εύκολο να γραφτεί το πρώτο προσχέδιο της ιστορίας, όμως εσείς πλησιάσατε πολύ κοντά».

Αναφερόμενη στον ρόλο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος στη δύσκολη αυτή δεκαετία για την Ελλάδα, η Αντιπρόεδρος Public Affairs κα Κλώντια Καρύδη σχολίασε: «Την εποχή της κρίσης, το Aμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος κατάφερε να επεκτείνει τα προγράμματά του και να αυξήσει την οικονομική ενίσχυση προς τους φοιτητές. Περισσότεροι από 50% των φοιτητών μας συνολικά είναι αποδέκτες οικονομικής βοήθειας ώστε να μπορούν να σπουδάζουν σε εμάς. Μόνο το 2018, 6,4 εκ. ευρώ δόθηκαν ως οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές, ενώ οι απόφοιτοι του Deree και του Alba βρήκαν εργασία μέσα από το Career Office του Κολλεγίου, μέσα σε 6 μήνες από την αποφοίτησή τους». Ακόμη, η κα Καρύδη μίλησε για το στρατηγικό πλάνο του Κολλεγίου με ορίζοντα το 2025, που στοχεύει στην κοινωνική και οικονομική στήριξη της Ελλάδας, με τη δημιουργία κέντρων αριστείας σε τομείς-κλειδιά για την ανάπτυξη της οικονομίας.