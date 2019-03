Συνολικά από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι τα πέντε κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας διαθέτουν ένα περισσότερο κοινωνικό προφίλ που εστιάζει σε αξίες όπως η οικογένεια, η φιλία, η εμπιστοσύνη και η ενεργός συμμετοχή στο κοινωνικό σύνολο. Ειδικότερα, ο ΣΚΑΪ φάνηκε πως είναι ένας σταθμός με πιστούς τηλεθεατές με ένα πιο ρεαλιστικό πρόσωπο, ο Alpha αναδείχθηκε ως κανάλι με θετική εικόνα και οικογενειακό χαρακτήρα, ομοίως, ο ΑΝΤ1 αναγνωρίζεται ως ένα κανάλι με έντονα οικογενειακό προφίλ, μακρά παράδοση και ευχάριστο πρόγραμμα, ο Star ξεχωρίζει για το φιλικό του πρόσωπο, ενώ τέλος, το Open Beyond σκοράρει υψηλά ως ένα φρέσκο κανάλι με διαφορετικό και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα.

