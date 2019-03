Η εκδήλωση της SAS, που έχει γίνει πλέον θεσμός στην αγορά και πραγματοποιείται κάθε χρόνο, ασχολήθηκε φέτος με το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence, AI), ζήτημα το οποίο έχει γίνει mainstream και τροφοδοτεί όλο και περισσότερες πτυχές των επιχειρήσεων και της καθημερινής ζωής. Οι συμμετέχοντες στο SAS Analytics Roadshow είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς να ενεργοποιούν τους ειδικούς στο Business IT προς όφελος των επιχειρήσεών τους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα συνεργάζονται ενεργά για την μετατροπή τους σε πληροφόρηση η οποία έπειτα μεταφράζεται σε αποτελεσματικές και αξιόπιστες λύσεις και επιχειρηματική αξία, διατηρώντας τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην επιλογή και τον έλεγχο. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένοι ομιλητές από κορυφαίες εταιρείες της διεθνούς & ελληνικής αγοράς, όπως οι Φώτης Καρώνης, Executive Advisor 5G British Telecom, Νίκος Χριστοδούλου, Consulting Lead Partne- Deloitte, Ξενοφών Λιαπάκης, Γενικός Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Πληροφορικής της INTERAMERICAN και Πρόεδρος της Ο.Ε. του Hellenic CIO Forum, Ζηνα Μαυροειδή, Managing Director-Efresh, Θάνος Μαρκούσης, VP Workable και πολλοί άλλοι. Ιδιαίτερη εντύπωση και ενδιαφέρον προκάλεσε επίσης η συμμετοχή του Anders Indset, Business Philosopher παγκοσμίου φήμης, ως βασικού ομιλητή, ο οποίος μίλησε σχετικά με το ρόλο του ηγέτη στην σύγχρονη ψηφιακή οικονομία. Ο Anders Indset τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί έναν εντελώς νέο τρόπο σκέψης για την οικονομία και ότι οι επιχειρήσεις και οι επικεφαλής τους θα πρέπει να στραφούν προς το χτίσιμο κυκλικών οικονομιών, οι οποίες προσφέρουν συνολικά οφέλη για τις κοινωνίες αλλά και εξασφαλίζουν βιωσιμότητα για τις επιχειρήσεις, η οποία με τη σειρά της θα τους επιτρέψει να επικρατήσουν και να αναπτυχθούν μακροπρόθεσμα. Σχολίασε επίσης ότι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί πρέπει να βρουν νέους τρόπους κεφαλαιοποίησης των προϊόντων τους και εξασφάλισης εσόδων, οι οποίοι κοιτούν στο απώτερο μέλλον και όχι μόνο στην βραχυπρόθεσμη πορεία και ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Με τις προσδοκίες από την AI να είναι τεράστιες, προκύπτει το ερώτημα της εφαρμογής της data-driven καινοτομίας στην καθημερινότητα, για την επίλυση πραγματικών επιχειρηματικών προκλήσεων και προβλημάτων. Κατ’ουσίαν ποια είναι τα βήματα που απαιτούνται προκειμένου να βγάλουμε την AI έξω από τα ερευνητικά εργαστήρια και να την ενσωματώσουμε στις επιχειρηματικές λειτουργίες ώστε να οδηγηθούμε στα επιθυμητά αποτελέσματα; Η πρόκληση εντοπίζεται στις σύνθετες πληροφοριακές υποδομές, στις αποθήκες δεδομένων των τμημάτων, καθώς και στην ικανότητα ανάπτυξης των Analytics όπου χρειάζεται. Μια πλατφόρμα Analytics υποστηρίζει και επιταχύνει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των Analytics, από τα Δεδομένα στην Ανακάλυψη και την ευρεία εφαρμογή. Για να υπάρξει επιτυχία στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οργανισμοί πρέπει να είναι σε θέση να ενορχηστρώσουν και να ελέγχουν αποτελεσματικά το οικοσύστημα των Analytics μέσω ολόκληρου του κύκλου ζωής τους. Ο κ. Νίκος Πέππας, Regional Director Greece & Eastern Europe της SAS δήλωσε σχετικά: «Πλέον η Ελληνική αγορά είναι αρκετά ώριμη στην χρήση των analytics και πολύ πιο ώριμη από το παρελθόν όσον αφορά στην αντίληψη που έχει για την αξία αξιοποίησης του Artificial Intlligence, Machine learning και advantage analytics. Ήδη υπάρχουν πολλά παραδείγματα εταιρειών που υιοθέτησαν AI λύσεις και αναμένεται ο αριθμός αυτών των εταιρειών να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες εταιρείες ωστόσο σχετίζεται με το πώς να εντάξουν την ΑΙ/Machine Learning στην παραγωγική τους διαδικασία της λήψης αποφάσεων του οργανισμού. Εδώ έρχεται η SAS αφενός με το knowledge pool που έχει αλληλοεπιδρώντας με πολλές εταιρείες διαφόρων μεγεθών και κλάδων ανά τον κόσμο να βοηθήσει εταιρείες να τρέξουν συγκεκριμένες analytics πρωτοβουλίες προκειμένου να προσδώσουν σημαντική αξία στον οργανισμό τους, αφετέρου να οργανώσει και να «ενορχηστρώσει» και να ενοποιήσει τις analytics πρωτοβουλίες του οργανισμού αξιοποιώντας την κορυφαία Analytics Platform “Viya” ανεξαρτήτως υποδομής (on premise ή cloud) και analytics τεχνολογιών (sas ή open source)».

Με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε και φέτος το SAS Analytics Roadshow 2019 με θέμα "Building a smarter organization with Analytics & AI", που έλαβε χώρα στις 6 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Hilton.

More in this category: