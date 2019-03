Στις ΗΠΑ μεταβαίνει αύριο ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στην υπουργική Διάσκεψη του ΟΗΕ για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις ("United Nations Peacekeeping Ministerial: Uniformed Capabilities, Performance and Protection").

More in this category: