«Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη μας για το τραγικό συμβάν, που έλαβε χώρα σήμερα στο The Mall Athens. Δυστυχώς, η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και του προσωπικού του Εμπορικού Κέντρου δεν απέτρεψαν το μοιραίο συμβάν. Η αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές έχουν επιληφθεί από την πρώτη στιγμή», γράφει χαρακτηριστικά.

Τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο γυναίκας που έπεσε από τον τρίτο όροφο του πολυκαταστήματος The Mall Athens στο Μαρούσι εκφράζει η Lamda Development με ανακοίνωσή της.

