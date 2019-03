Οι προκλήσεις και τα διλήμματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη κατά την προεκλογική περίοδο των Ευρωεκλογών θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης των ΔΙΑΛΟΓΩΝ του ΙΣΝ την Τετάρτη 17 Απριλίου. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν τα ζητήματα που έχουν δημιουργήσει πολλαπλές ταχύτητες ανάμεσα στις χώρες μέλη, τις πολιτικές αναταράξεις καθώς επίσης και την επικείμενη επίσημη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Η εκδήλωση 2 διοργανώνεται σε συνεργασία με το Chatham House, the Royal Institute of International Affairs, ένα από τα σημαντικότερα ινστιτούτα δημόσιας πολιτικής στον κόσμο, με έδρα το Λονδίνο.

