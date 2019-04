Αυτή τη φορά πρόκειται για δημοσίευμα του «Πρώτου Θέματος» που αναφέρει πως η Γενική Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και διορισμένη από τον Ιούνιο του 2015 ως διευθύντρια του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, Αναστασία Ξεπαπαδέα, εμφανίζεται ως πληρεξούσια δικηγόρος το 2016, το 2017 και το 2018 της κυπριακής εταιρείας Hi-Med Solutions Ltd με έδρα τα γραφεία του Αρτεμίου στη Λευκωσία, η οποία αντιδίκησε με το Ελληνικό Δημόσιο το 2018 υπερασπιζόμενη την κυπριακή εταιρεία.

