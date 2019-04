Με δήλωσή της η γενική γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Αναστασία Ξεπαπαδέα απαντά στα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για τη σχέση της με τη δικηγορική εταιρεία Αρτεμίου.

Αναλυτικά η απάντησή της στο δημοσίευμα του «Πρώτου Θέματος»:

«Ουδέποτε άσκησα το δικηγορικό λειτούργημα, ενόσω κατέχω την ιδιότητα της Γενικής Γραμματέως για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Η δίκη στην οποία αναφέρεται το "Πρώτο Θέμα" έλαβε χώρα σε χρόνο προγενέστερο της ανάληψης των καθηκόντων μου ως Γενικής Γραμματέως. Η σχέση εργασίας που είχα τότε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως ειδική συνεργάτης, δεν συνιστά ασυμβίβαστο με την άσκηση των δικηγορικών μου καθηκόντων (δεν τελούσα σε αναστολή άσκησης της δικηγορίας).

Η συμμετοχή μου ως δικηγόρου στην εν λόγω δίκη έλαβε χώρα, καθώς ανέλαβα την εκπροσώπηση της Κυπριακής Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "HI-MED SOLUTIONS (CYPRUS) LTD", η οποία εμπορεύεται ιατρικά μηχανήματα. Κατά την 20ετη σταδιοδρομία μου εξειδικεύομαι στο αστικό και στο εμπορικό δίκαιο και έχω εκπροσωπήσει εταιρείες με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας με έδρα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Η "HI-MED SOLUTIONS (CYPRUS) LTD" είχε εκτελεστή δικαστική απόφαση σε βάρος ελληνικής εταιρείας - πελάτη της, με το ίδιο αντικείμενο εμπορίας και μου ανατέθηκε από την ίδια την εταιρεία η εκτέλεση στην Ελλάδα της απόφασης του Κυπριακού δικαστηρίου. Σημειωτέον ότι η εν λόγω Κυπριακή Εταιρεία "HI-MED SOLUTIONS CYPRUS LTD" υφίσταται από το έτος 1998, έχει αναπτύξει πολυετή εμπορική δραστηριότητα με μεγάλο κύκλο εργασιών τα προηγούμενα έτη και δεν είναι offshore. Επίσης ουδέποτε ήμουν συνεργάτης ή εκπρόσωπος στην Ελλάδα, όπως ψευδώς αναφέρεται, της δικηγορικής εταιρείας του κ. Αρτεμίου και μάλιστα "επί σειρά ετών".

Αναφορικά με την ουσία της υπόθεσης, η "HI-MED SOLUTIONS (CYPRUS) LTD" στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης κατάσχεσε εις χείρας του Ελληνικού Δημοσίου, ως τρίτου, απαίτηση, που είχε η οφειλέτιδά της εταιρεία έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο επίσημα δήλωσε και συνομολόγησε την ύπαρξη απαίτησης σε βάρος του και άσκησε ανακοπή, η οποία έγινε δεκτή για δικονομικούς λόγους και έως σήμερα το Δημόσιο δεν έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό στην εταιρεία την οποία εκπροσώπησα.

Είναι πρόδηλο ότι η εφημερίδα "Πρώτο Θέμα" διαστρέβλωσε τα παραπάνω, προκειμένου να παραπληροφορήσει το αναγνωστικό κοινό και να δημιουργήσει συνειρμούς και συσχετισμούς, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα προς ικανοποίηση ευτελών πολιτικών σκοπιμοτήτων, οι οποίες ήδη κατέστησαν προφανείς με τις ανακοινώσεις της Ν.Δ. και του ΚΙΝΑΛ».