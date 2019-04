Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον πλανητικό επιστήμονα Μεχντί Μπένα του Κέντρου Διαστημικών Πτήσεων Goddard, μελέτησαν στοιχεία από τους αισθητήρες του σεληνιακού δορυφόρου LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) της NASA που παλαιότερα κινείτο σε ύψος μόνο 20 έως 60 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του φεγγαριού και έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό γεωεπιστημών "Nature Geoscience".

More in this category: