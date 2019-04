Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν δημόσια, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα πρωτότυπης έρευνας του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (HFLI-Hellenic Financial Literacy Institute) για τον Χρηματοοικονομικό Αναλφαβητισμό στην Ελλάδα, που αφορούν σε ένα εντυπωσιακό δείγμα 3000 μαθητών από όλη την χώρα καθώς και προτάσεις εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμησή του.

More in this category: