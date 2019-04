Για την σύζυγο του Χρήστου Καραβέλα, η εισαγγελέας ζήτησε να καταδικαστεί για νομομοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. «Αποδείχθηκε ότι γνώριζε για τον ρόλο του συζύγου της, από το ότι ήταν συνιδρύτρια και συνδιαχειρίστρια της off shore εταιρίας, η οποία, βάσει εγγράφων, αποδείχθηκε ότι δέχθηκε εμβάσματα από τη Siemens».

More in this category: