«Η NASA είχε διαπιστώσει ότι στην Ελλάδα υπάρχει διαστημική τεχνολογία, υπάρχουν σοβαροί επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν και να συνδράμουν στην αποστολή στις διάφορες αποστολές στη Σελήνη, που έχει εξαγγείλει από την περασμένη χρονιά » εξήγησε ο κ. Πρωτοπαππάς. «Ως απότοκο της υπογραφής συνεργασίας με τη NASA που υπογράψαμε την περασμένη εβδομάδα παρουσιάστηκαν αυτές οι προτάσεις, όπως και η παρουσίαση της όλης συνεργασίας και του όλου προγράμματος "Hellas to the Moon". Είναι πάρα πολύ σοβαρές προτάσεις» τόνισε και μάλιστα αποκάλυψε πως ήδη η διεθνής συνεργασία έχει προχωρήσει στα επόμενα στάδιο μετά τη Κοινή Δήλωση Συνεργασίας με τη NASA στο Colorado Springs των Ηνωμένων Πολιτειών.

