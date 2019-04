Την αναποτελεσματικότητα των επιλογών του κράτους, η οποία συχνά μετριέται με ανθρώπινες ζωές καταδεικνύει η μελέτη «Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Πατρών vs. Ολυμπιακή: Το κόστος της αναποτελεσματικότητας του κράτους» που παρουσίασε σήμερα το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης, καθώς ενώ το ελληνικό κράτος δαπανούσε επί χρόνια πάνω από 120 εκατ. ευρώ ετησίως για να καλύψει της ζημιές της ελλειμματικής Ολυμπιακής, θα μπορούσε με κόστος μόλις 50 εκατ. ευρώ ετησίως να μειώσει δραστικά την απώλεια ανθρώπινων ζωών από τροχαία δυστυχήματα. Στην παρουσίαση της μελέτης συμμετείχε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο συγκοινωνιολόγος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων κ. Θανάσης Τσιάνος, ενώ από το ΚΕΦίΜ τη μελέτη παρουσίασε ο επικεφαλής Ερευνητής του ΚΕΦίΜ Κωσταντίνος Σαραβάκος και σχολίασε ο Εκτελεστικός Διευθυντής Νίκος Ρώμπαπας. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Φαίη Χρυσοχόου.

More in this category: