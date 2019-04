Ο Γιάνης Βαρουφάκης αναφέρθηκε διεξοδικά και στο όραμα του κινήματος DiEM25: "Οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι αντιμετωπίζουμε όλοι την ίδια κρίση. Τα αίτια της υψηλής νεανικής ανεργίας στο νότο είναι τα ίδια με εκείνα που οδηγούν σε μηδενικά επιτόκια καταθέσεων στο βορρά. Το κίνημα Δημοκρατία στην Ευρώπη προτείνει ένα έξυπνο, πανευρωπαϊκό πρόγραμμα επενδύσεων που αντιμετωπίζει την νεανική ανεργία και τα μηδενικά επιτόκια χωρίς να επιβάλλει νέους φόρους, χωρίς να δημιουργεί νέους θεσμούς και σεβόμενη τους υπάρχοντες κανόνες. Εμείς το ονομάζουμε New Deal για την Ευρώπη».

