Παρότι η χώρα μας βρίσκεται σταθερά στις καλύτερες θέσεις στην ΕΕ αναφορικά με τα εργατικά δυστυχήματα, τα τελευταία στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν μεγαλύτερη συχνότητα στα εργατικά δυστυχήματα στη χώρα μας τόσο το 2015 όσο και το 2016.

To 2016 καταγράφηκαν 1,93 θανατηφόρα περιστατικά ανά 100.000 εργαζόμενους, ενώ το προηγούμενο έτος η συχνότητα ήταν ακόμα μεγαλύτερη: 2,44.



Στον αντίποδα το 2009, λίγο μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, σημειώθηκαν 0,86 δυστυχήματα ανά 100.000 υπαλλήλους, που ήταν το χαμηλότερο ποσοστό στην ενωμένη Ευρώπη.



Στα χρόνια που μεσολάβησαν η υψηλότερη συχνότητα που καταγράφηκε στην χώρα μας ήταν 1,39, το 2011.



Σε καμία χρονιά πάντως η Ελλάδα δεν βρέθηκε στις ψηλές θέσεις ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, που σημαίνει ότι παρά την κρίση δεν φαίνεται να υπήρξε μεγάλη διολίσθηση στις συνθήκες ασφαλείας στην δουλειά.



Πτώση στην ΕΕ



Στο σύνολο της ΕΕ το 2016 σημειώθηκαν 3.182 δυστυχήματα σε χώρους εργασίας, που αναλογεί σε 2,2 συμβάντα ανά εκατό χιλιάδες εργαζόμενους.



Πρόκειται για ελαφρά πτώση σε σχέση με την συχνότητα 2,2 που είχε διαπιστωθεί το 2009.



Το χαμηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκε στην Ολλανδία (0,7). Ακολούθησαν Γερμανία (1,1) και Σουηδία (1,2).



Η μεγαλύτερη συχνότητα διαπιστώθηκε στο Λουξεμβούργο, με σχεδόν 11 εργασιακά δυστυχήματα ανά 100.000 εργαζόμενους. Ακολούθησε η Ρουμανία με 6,11.



Πηγή: http://www.skai.gr/news/greece/article/402746/auxisi-sta-ergatika-dustuhimata-stin-ellada/

