Η παγκόσμια ποπ σταρ ερμήνευσε τη διαχρονική επιτυχία της "Like a Prayer", που φέτος συμπλήρωσε 30 χρόνια από την ημερομηνία κυκλοφορία, και το νέο της single "Future" που συμπεριλαμβάνεται στο νέο της πολυαναμενόμενο άλμπουμ με τίτλο "MADAME X", το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 14 Ιουνίου.

Η Ελλάδα με την Κατερίνα Ντούσκα και το "Better Love" βρέθηκε στην 21η θέση. Το τραγούδι έγραψε η ίδια μαζί με τον Έλληνα τραγουδοποιό Leon of Athens και τον τραγουδοποιό σκωτσέζικης καταγωγής David Sneddon.

