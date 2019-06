Οργάνωσε και διηύθυνε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς (Antenna, Cool FM, Seven X). Δίδαξε «τηλεοπτική δημοσιογραφία» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1995-2000)

More in this category: