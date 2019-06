Όλες οι πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ και τη δράση “MAD for a Cause” είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.opapcsr.gr

Η ενεργοποίηση της «Ομάδας Προσφοράς» για τη δράση “MAD for a Cause” ξεκίνησε στις 6 Μαΐου και ολοκληρώθηκε στις 3 Ιουνίου 2019. Στο διάστημα αυτό, ο ΟΠΑΠ πραγματοποίησε τις ευχές δύο μικρών κοριτσιών και ενός αγοριού του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα.

Στη δράση “MAD for a Cause” συμμετείχαν, επίσης, ο Σάκης Ρουβάς, η Ελένη Φουρέιρα και ο SNIK, προσφέροντας τρία προσωπικά τους αντικείμενα. Ο Σάκης Ρουβάς πρόσφερε ένα κοστούμι, η Ελένη Φουρέιρα ένα ζευγάρι κόκκινες μπότες και ο SNIK ένα bomber jacket. Τα συλλεκτικά αντικείμενα των αγαπημένων καλλιτεχνών κέρδισαν τρία μέλη της «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ », που συγκέντρωσαν τους περισσότερους πόντους στις δοκιμασίες της εφαρμογής.

Οι ευχές τριών παιδιών του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) έγιναν πραγματικότητα από τον ΟΠΑΠ , στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας προσφοράς και αγάπης “ MAD for a Cause ”, η οποία υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του MAD. Την κινητήριο δύναμη για την εκπλήρωση των παιδικών ευχών αποτέλεσαν οι χιλιάδες υποστηρικτές της πρωτοβουλίας του ΟΠΑΠ , οι οποίοι κατέβασαν και χρησιμοποίησαν τη δωρεάν εφαρμογή «Ομάδα Προσφοράς».

