Με τα κρούσματα σκανδάλων έλλειψης προστασίας των δεδομένων να βρίσκονται διαρκώς στο προσκήνιο, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές αντιδρούν με μια πληθώρα απαιτήσεων συμμόρφωσης. Το τοπίο γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο, καθώς το Internet of Things πολλαπλασιάζει τις συνδεδεμένες στο διαδίκτυο συσκευές και οι δυνατότητες του 5G αυξάνουν δραματικά τις ροές δεδομένων. Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στην τελευταία έκθεση της ΕΥ, Global Capital Confidence Barometer , με το 47% των στελεχών του κλάδου των τηλεπικοινωνιών να αναφέρει τα ρυθμιστικά και τα κανονιστικά ζητήματα ως τη μεγαλύτερη πρόκληση για νέες επιχειρηματικές συμφωνίες. Η ΕΥ κρίνει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η «εμπιστοσύνη» αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τους παρόχους και πρέπει να προβάλουν την ασφάλεια και την εναρμόνιση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις ως βασικό στοιχείο της σχέσης με τους συνδρομητές.

Καθώς οι ψηφιακές υπηρεσίες αποτελούν σήμερα τη βασική προτεραιότητα για τους επικεφαλής των εταιρειών τηλεπικοινωνιών, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η αναποτελεσματική ψηφιακή ανάπτυξη βρίσκεται στην κορυφή των 10 προκλήσεων για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στη μελέτη της ΕΥ, Top 10 risks for telecommunications operators. Η μελέτη αυτή αναδεικνύει ως πρόσθετες προκλήσεις τις υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας, λόγω των αυξημένων κανονιστικών ρυθμίσεων για την προστασία των δεδομένων, και την έλλειψη νέων δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών είναι σαφές ότι χρήζει έναν νέο τρόπο προσέγγισης.

