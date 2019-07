Για άλλη μια χρονιά, η HELMEPA στηρίζει νέες και νέους που θέλουν να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία, απονέμοντας υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master στο ναυτιλιακό κλάδο, σε περιβαλλοντικές επιστήμες και θαλάσσια μηχανική/τεχνολογία. Οι 7 νέοι υπότροφοι για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 προστίθενται στους 37, που από το 1998 έχουν λάβει υποτροφίες της ΗΕLMEPA για σπουδές σε γνωστά πανεπιστήμια σε Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Καναδά, Γαλλία, Ισπανία, Κύπρο και Ελλάδα.

Τιμώντας τη μνήμη των αείμνηστων Γιώργου Π. Λιβανού, Εμπνευστή της HELMEPA, Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου, Επίτιμου Προέδρου της, και Σταύρου Νταϊφά, Ιδρυτικού της Μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξέτασε τις 42 υψηλού επιπέδου υποβληθείσες υποψηφιότητες, αποφάσισε την απονομή των υποτροφιών, συνολικού ύψους €45.000, για μεταπτυχιακές σπουδές ως εξής:



Την υποτροφία στη μνήμη Γιώργου Π. Λιβανού, στους:



- Φίλιππο Αλεξανδράκη, της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), για LLM International, Commercial and Maritime Law στο Swansea University, UK, και



- Γεωργία Τζιαμπαζή, της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για LLM Maritime Law and Shipping Business στο Πανεπιστήμιο Frederick της Λεμεσού.



Την υποτροφία στη μνήμη Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου, στους:



- Στυλιανή Ανδρεοπούλου, του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Παν/μίου Θεσσαλίας, για ΠΜΣ Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος στο Παν/μιο Θεσσαλίας,



- Αλέξανδρο-Σωτήριο Ντόβα, της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, για ΠΜΣ Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσιες Πολιτικές με κατεύθυνση το Δίκαιο Περιβάλλοντος στο ΕΚΠΑ, και



- Νικολέτα Παπαϊωάννου, του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Παν/μίου Θεσσαλίας, για MSc Industrial and Environmental Biotechnology στο KTH Royal Institute of Technology της Στοκχόλμης.



Την υποτροφία στη μνήμη Σταύρου Νταϊφά, ευγενική χορηγία της κας Ειρήνης Στ. Νταϊφά, Γενικής Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA, στους αποφοίτους:

- Χρυσή Γιαννικάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό του ΑΠΘ για MSc Superyacht Design στο Solent University, UK, και

- Ολυμπία-Μαρία Σκούρτη, Πολιτικό Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία, κατεύθυνση Θαλάσσιες Κατασκευές και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στο ΕΜΠ.



Ευχαριστούμε τους 42 υποψηφίους για το ενδιαφέρον τους, συγχαίρουμε θερμά τους νέους υποτρόφους και ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία στις σπουδές τους!