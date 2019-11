Με αφορμή την συμπλήρωση 30 ετών (1989 - 2019) της καθημερινής παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής, των επαγόμενων φυσικών καταστροφών και των κοινωνικών επιπτώσεών τους από το τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00-14.00 ειδική επετειακή εκδήλωση.

Η ερευνητική ομάδα του καθηγητή Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κώστα Βαρώτσου ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία εκτός από την κεντρική ομιλία του Καθηγητή κ. Κ. Βαρώτσου θα περιλαμβάνει και την παρουσίαση για την Κλιματική Αλλαγή και το Όζον του Καθηγητή Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης του Πανεπιστημίου του Dundee, κ. Arthur Cracknell.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών "Ιωάννης Δρακόπουλος" στα Προπύλαια (Πανεπιστημίου 30). Μετά το πέρας των ομιλιών θα λάβει χώρα στο Αίθριο του χώρου πειραματική επίδειξη μέτρησης των ατμοσφαιρικών παραμέτρων που επηρεάζουν την Κλιματική Αλλαγή.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

12:00 Χαιρετισμοί

12:15 «Τριάντα χρόνια παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής από το ΕΚΠΑ», Κώστας Βαρώτσος, Καθηγητής του Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ

12:45 «Atmospheric Ozone and Climate Change», Arthur P. Cracknell, Professor of Remote Sensing, University of Dundee, UK.

13:15 Πειραματική Επίδειξη Μέτρησης Κλιματικών Παραμέτρων στο Αίθριο

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη