Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τηλεοπτική σειρά για το Fox

Ο Έλληνας πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος θα σκηνοθετήσει την τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου «The Man in the Rockefeller Suit: The Astonishing Rise and Spectacular Fall of a Serial Imposter» σε μίνι σειρά για τη Searchlight Television του Fox.