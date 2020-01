Στην 21η θέση της λίστας με τις καλύτερες χώρες για να μεγαλώσει κανείς παιδιά βρίσκεται η Ελλάδα.

Πρόκειται για τη λίστα 2020 Best Countries to Raise Kids, η οποία διαμορφώνεται βάσει οκτώ χαρακτηριστικών, σύμφωνα με το US News:

ανθρώπινα δικαιώματα,

φιλικό προς την οικογένεια περιβάλλον,

ισότητα φύλων,

ευτυχία,

ισότητα εισοδημάτων,

ασφάλεια

επαρκής δημόσια εκπαίδευση,

αναπτυγμένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Δανία, την οποία και ακολουθούν οι "γειτόνισσές" της, Σουηδία και Νορβηγία.

Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται επίσης ο Καναδάς και η Ολλανδία, με την Ελλάδα να κατατάσσεται στην 21η θέση.

Αναλυτικά η κατάταξη των καλύτερων χωρών για να μεγαλώσει κανείς παιδιά:

Δανία Σουηδία Νορβηγία Καναδάς Ολλανδία Φινλανδία Ελβετία Νέα Ζηλανδία Αυστραλία Αυστρία Ηνωμένο Βασίλειο Λουξεμβούργο Γερμανία Γαλλία Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία ΗΠΑ Ιαπωνία Πολωνία Ελλάδα Σιγκαπούρη Τσεχία Κροατία Βραζιλία Νότια Κορέα Κόστα Ρίκα Αργεντινή Ταϊλάνδη Σλοβακία