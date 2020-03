Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Frontex, Φαμπρίς Λεγκερί, «συμφώνησε σήμερα να ξεκινήσει αυτή η ταχεία επέμβαση» ώστε να βοηθήσει την Ελλάδα να διαχειριστεί τον μεγάλο αριθμό των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορά της, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η κινητοποίηση αυτή «αποτελεί μέρος της εντολής της Frontex περί παροχής βοήθειας σε μια χώρα μέλος που αντιμετωπίζει μια έκτακτη κατάσταση και ζητά κατεπείγουσα βοήθεια με αξιωματικούς και εξοπλισμό από όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ και του Σένγκεν», δήλωσε ο Λεγκερί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η Frontex έχει ήδη αυξήσει τις δυνατότητες επιτήρησης στα ελληνικά σύνορα και αναδιατάσσει τα μέλη της από άλλες επιχειρήσεις ώστε να παράσχει άμεση βοήθεια.

Τέλος, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η «Frontex εργάζεται τώρα στενά με την Ελλάδα για να οριστικοποιηθεί γρήγορα το επιχειρησιακό σχέδιο για την ταχεία παρέμβαση στα σύνορα. Μόλις συμφωνηθεί, η Frontex θα ζητήσει από άλλες χώρες να παράσχουν αμέσως συνοριοφύλακες και άλλο σχετικό προσωπικό».

