Tο Hellenic Trade Council (HETCO) εξασφάλισε και συντόνισε τη διάθεση 22.000 προστατευτικών μασκών στον δήμο Αθηναίων και άλλους ελληνικούς φορείς με την ευγενική χορηγία της Bank of China (BoC).

Ο μεγαλύτερος χρηματοπιστωτικός όμιλος της Κίνας μέσω της Bank of China Luxembourg και σε συνεργασία με το Hellenic Trade Council (HETCO) δώρισε 10.000 ιατρικές μάσκες υψηλής προστασίας στις υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων για τις ανάγκες προστασίας των υπαλλήλων τους. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Bank of China (BoC), Liu Liange, και την πρόεδρο της Bank of China Luxembourg, Zhou Lihong, για τη σημαντική συνεισφορά τους στην προσπάθεια της Ελλάδας να αντιμετωπίσει την πανδημία του COVID-19. Επιπλέον, τόνισε ότι ο δήμος Αθηναίων είναι αποφασισμένος να προστατέψει τους πολίτες της Αθήνας, ενισχύοντας τις υπηρεσίες υγείας του δήμου και τα δημοτικά ιατρεία.

Επιπλέον, 12.000 προστατευτικές μάσκες έχουν διατεθεί μέσω του Hellenic Trade Council (HETCO) στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς και σε μικρότερους δημόσιους οργανισμούς και κυβερνητικούς φορείς.