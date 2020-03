Η προγραμματισμένη πτήση για τις 11.55 την Τρίτη ακυρώθηκε ξαφνικά, κι ενώ έγινε rebooking για τις 12.15, οι βρετανικές αερογραμμές της British Airways προχώρησαν σε νέα ακύρωση.

Σύμφωνα με τον Έλληνα φοιτητή, κάποιοι κοιμήθηκαν στο αεροδρόμιο, άλλοι πλήρωσαν υπέρογκα ποσά για διαμονή σε μία χώρα που βρίσκεται σε εθνική καραντίνα (lockdown), τονίζοντας ότι σε χειρότερη θέση είναι οι συμπατριώτες του που πραγματοποιούσαν εκεί ενδιάμεση στάση.



Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν την ίδια ώρα, εκτάκτως, ότι «παγώνουν» μέχρι τέλος Απριλίου, όλες οι πτήσεις στο City του Λονδίνου.

BREAKING: London City Airport has temporarily suspended all commercial and private flights until the end of April during the #coronavirus outbreak.



For the latest on #COVID19, head here: https://t.co/gbvZTaUbIN pic.twitter.com/lmyM6H10zn