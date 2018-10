Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο meet-up “START your night UP”, curated by Envolve Entrepreneurship, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου το απόγευμα στο χώρο του Yoleni's Greek Gastronomy Center. Στη συνάντηση συμμετείχαν δεκάδες μέλη της ελληνικής startup κοινότητας.