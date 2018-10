Ο Κουμέττης είναι κάτοχος πτυχίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το American College of Greece και μεταπτυχιακού τίτλου στο Διεθνές Μάρκετινγκ από το Strathclyde Business School.

Από τότε που εντάχθηκε στο δυναμικό της The Coca-Cola Company, το 2001, ο Κουμέττης διετέλεσε, επιπλέον, Πρόεδρος της επιχειρησιακής μονάδας για τον Καναδά, Πρόεδρος της επιχειρησιακής μονάδας Αδριατικής και Βαλκανίων με ευθύνη για εννέα διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία και η Κροατία και Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας Νοτιοανατολικής Μεσογείου, υπεύθυνος για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο Νίκος Κουμέττης μέχρι σήμερα είναι Πρόεδρος της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης της The Coca-Cola Company, υπεύθυνος για την επίβλεψη των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε 26 χώρες, που εκτείνονται από τη Ρωσία έως την Ιταλία. Ο Κουμέττης, προτού αναλάβει την τρέχουσα θέση του, διετέλεσε Πρόεδρος της επιχειρησιακής μονάδας της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης της The Coca-Cola Company από το 2011 έως το 2016. Από την θέση αυτή είχε στην ευθύνη του τις δραστηριότητες της Coca-Cola σε 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και τα Βαλκάνια.

