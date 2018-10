Σύμφωνα με την ανακοίνωση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, τα χαμηλότερα έσοδα αντανακλούν τα χαμένα έσοδα από την εκκαθάριση της Toys "R” US, σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία-Ειρηνικό.

Τα κέρδη της εταιρείας υποχώρησαν 0,6% σε σχέση με το περασμένο έτος. Η Hasbro Inc ανακοίνωσε κέρδη 263,9 εκατ. δολαρίων ή 2,06 δολαρίων ανά μετοχή, χαμηλότερα από τα 265,6 εκατ. δολάρια ή 2,09 δολάρια ανά μετοχή.

Η Hasbro Inc ανακοίνωσε μικρή πτώση των κερδών για το γ΄ τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγουμένου έτους.

