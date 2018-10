Τις εργασίες της εκδήλωσης άνοιξαν ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος και η Πρέσβης της Αυστραλίας στην Αθήνα, κυρία Kate Logan. O Senior Trade Commissioner for Central Europe, κ. Anthony Weymouth παρουσίασε τους λόγους που κάνουν την Αυστραλιανή αγορά έναν εξαιρετικό προορισμό για εξαγωγές και επενδύσεις. Ακολούθησε η παρουσίαση του κ. Βαιανού Ωραιόπουλου – Κελένη, Γραμματέα ΟΕΥ Α', με μακρά εμπειρία στην αγορά της Αυστραλίας, σχετικά με τους κλάδους της Αυστραλιανής οικονομίας που δείχνουν δυναμική ανάπτυξη και δημιουργούν ευκαιρίες για τους Έλληνες εξαγωγείς. Ακολούθησε πάνελ με την συμμετοχή των κ. Θεόδωρου Μέλλου, Regional Export Sales Manager, της Alchimica S.A. και του κ. Μιχάλη Πατεράκη, Διευθυντή Εξαγωγών της Adelco S.A., δυο στελεχών με μεγάλη εμπειρία στην αγορά της Αυστραλίας, οι οποίοι περιέγραψαν τις ευκαιρίες, το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις δυσκολίες που θα συναντήσουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να εξάγουν στην Αυστραλία.

Όπως τονίστηκε οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Αυστραλία αποτελούν πάνω από το 1/3 του ΑΕΠ , ενώ η χώρα κατατάσσεται 14η μεταξύ 190 χωρών στο Δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι ελληνικές εξαγωγές στην Αυστραλία άγγιξαν τα €151 εκατ. το 2017, ενώ οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη είναι εξαιρετικές, αφού οι Αυστραλοί καταναλωτές έχουν υψηλό μέσο εισόδημα και αναζητούν ποιοτικά προϊόντα. Επιπλέον, κρίνεται ως πολύ θετική η ύπαρξη σημαντικής Ελληνικής κοινότητας που διευκολύνει τις επιχειρηματικές επαφές αλλά και την κατανάλωση ελληνικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκαν ειδικότερα οι ευκαιρίες που προσφέρονται για μελλοντικές εξαγωγές, όπως στα φάρμακα, στα τρόφιμα, στα βιομηχανικά προϊόντα και στα δομικά υλικά.

