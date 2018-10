Ο διεθνής οίκος Wood αποτιμά θετικά την νέα εξαγορά του ομίλου Μυτιληναίου και υπογραμμίζει ότι η απόκτηση αυτή είναι συμπληρωματική του υφιστάμενου τμήματος μετάλλων και μεταλλουργίας και θα πρέπει να ενισχύσει το αποτύπωμα της εταιρείας στην επεξεργασία απορριμμάτων αλουμινίου. Ωστόσο διευκρινίζει ότι , η επιχείρηση είναι απίθανο να έχει μεγάλη επίδραση στις προβλέψεις μας. Από την πλευρά της η Beta χρηματιστηριακή αναφέρεται στην εξαγορά της ανεξάρτητης αλουμινένιας κατασκευής αλουμινίου EPALME που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Αθήνας και χρησιμοποιεί καθαρές αλουμινένιες ράβδους και ανακυκλώσιμα απορρίμματα αλουμινίου στην παραγωγική της διαδικασία. Σύκφωνα με την χρηματιστηριακή ο Μυτιληναίος μέσω αυτής της εξαγοράς στοχεύει στην αύξηση του αποτυπώματος στην επεξεργασία παλιοσίδερων αλουμινίου (η Aluminium of Greece επεξεργάζεται ήδη παλιοσίδερα) και ενισχύει την παραγωγή των μεταλλουργικών δραστηριοτήτων της (η αλουμίνιο της Ελλάδας έχει ετήσια παραγωγή περίπου 180kMT). Επίσης, η MYTIL στοχεύει στη σταδιακή αύξηση της παραγωγής του εργοστασίου ELPAME για να φτάσει τα 50kMT, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας μέσω λειτουργικής αποτελεσματικότητας και εξορθολογισμού.

