Τα 4 Διεθνή Βραβεία Αριστείας IPRA GWA που έχει αποσπάσει, συνολικά, η V+O είναι: το 2014 στην κατηγορία ‘Internal Communication’ για την εταιρία Astra Zeneca, το 2017 στην κατηγορία ‘Crisis Management’ για τον Όμιλο Σκλαβενίτης και το 2018, με διπλή διάκριση, στις κατηγορίες “Crisis Management” και “PR on a Shoestring” για προγράμματα επικοινωνίας που σχεδίασε και υλοποίησε για τον Όμιλο Σκλαβενίτης και το brand Jack Daniel’s, αντίστοιχα.

Τα 2 έργα της V+O που ξεχώρισαν φέτος επιλέχθηκαν με κριτήριο τη μεθοδικότητα, τον εξαιρετικό σχεδιασμό και τη δημιουργικότητά τους. Τα βραβεία αφορούσαν σε 2 κατηγορίες επικοινωνίας, στις οποίες η V+O Communication διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, εκείνη του ‘Crisis Management’ (διαχείριση φήμης και κρίσεων) και εκείνη του “PR On a Shoestring” (σχεδιασμός προγραμμάτων με μεγάλη αποτελεσματικότητα και το μικρότερο δυνατό budget).

