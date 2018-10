Οι εξελίξεις στη φορολογία, τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς, αποτέλεσαν το επίκεντρο των παρουσιάσεων της ΕΥ Ελλάδος στο 5ο Athens Law Forum on Taxation, το οποίο διοργάνωσε η Palladian Conferences. Η κα Κωνσταντίνα Γαλλή, Associate Partner στο Φορολογικό Τμήμα της ΕΥ Ελλάδος, και η κα Νικολέττα Μερκούρη, Senior Manager στο Φορολογικό Τμήμα της ΕΥ Ελλάδος, εκπροσώπησαν την ΕΥ Ελλάδος.

