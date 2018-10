Παρά το ήπιο αυτό 3 ο τρίμηνο, το ενδιαφέρον για την απόκτηση πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές μέσω της DEGIRO μένει στο ακέραιο για τους επενδυτές. To τρίτο τρίμηνο του 2018 έκλεισε με 332.986 λογαριασμούς, σημειώνοντας αύξηση 27.791 λογαριασμών συγκριτικά με το δεύτερο τρίμηνο του 2018 και 60% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο για το έτος 2017.

