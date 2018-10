Οι κύριες παραμέτροι επίτευξης βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και ο οδικός χάρτης επαύξησης της δυναμικής των εταιρειών, μέσω της διατηρήσιμης ανάπτυξης, αναπτύχθηκαν στην εκδήλωση με τίτλο : «Sustainability us an one way solution», που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο ξενοδοχείο Grande Bretagne στην Αθήνα.