Η Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια του Women On Top, δήλωσε σχετικά: «Η θερμή ανταπόκριση του κοινού στην πρωτοβουλία ‘Leave Α Legacy’, ήταν το αποκορύφωμα της εξαιρετικής συνεργασίας που είχαμε με την Mastercard. Αυτή η ανταπόκριση μας δίνει για μία ακόμη φορά το μήνυμα του πόσο σημαντικές είναι σήμερα για την Ελλάδα οι δράσεις για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών, αλλά και τη δύναμη να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να υποστηρίζουμε καθημερινά όλο και περισσότερες γυναίκες στο να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.»

Η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε σχετικά: «Στη Mastercard εδώ και χρόνια δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την ισότητα των φύλων και να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες. Η αθρόα συμμετοχή νέων γυναικών στην πρωτοβουλία “Leave A Legacy” σε συνεργασία με το Women On Top, μας δίνουν έμπνευση για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στις γυναίκες τα εργαλεία, την υποστήριξη αλλά και την έμπνευση να πιστέψουν στις δυνάμεις και την αξία τους. Στην ίδια λογική, προσκαλούμε νέες γυναίκες που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μια θέση στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που προσφέρει η Mastercard, ένα πρόγραμμα που θα τους δώσει όλα τα πρακτικά εφόδια που θα χρειαστούν για την προσωπική και την επαγγελματική τους εξέλιξη.»

Με μεγάλη επιτυχία, η Mastercard και το Women On Top ένωσαν τις δυνάμεις τους, το Σάββατο 20 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο μιας μοναδικής πρωτοβουλίας για τη γυναικεία ενδυνάμωση με τίτλο Leave A Legacy. Εστιάζοντας στην επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των νέων γυναικών, η ολοήμερη εκδήλωση είχε ως στόχο την προώθηση της συζήτησης για την ενσωμάτωση και τη συνεργασία σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

