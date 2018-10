Η Ένωση ETPOA AISBL είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που συστήθηκε σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2018, στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή 13Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (TPOs), οι οποίοι αποτελούν τα Ιδρυτικά Μέλη του και είναι συγκεκριμένα: AWEX της Γαλλικής Κοινότητας του Βελγίου, Brussels Invest & Export της Περιοχής των Βρυξελλών, BSMEPA της Βουλγαρίας, Business France της Γαλλίας,Enterprise Greece της Ελλάδας, Enterprise Lithuania της Λιθουανίας, FIT της Φλαμανδικής Κοινότητας του Βελγίου, ICEX της Ισπανίας,MNKH Promotion Ltd της Ουγγαρίας, AICEP Portugal Global της Πορτογαλίας, Trade Malta της Μάλτας, Wallonia Be της Βαλλωνικής Κοινότητας του Βελγίου και Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου.

Ο Οργανισμός Enterprise Greece εκλέχτηκε Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (European Trade Promotion Organisations Association - ETPOA AISBL), αναλαμβάνοντας ταυτοχρόνως και τον ρόλο του Επικεφαλής Γραμματείας (Head of Secretariat) της Ένωσης, με την ευθύνη της συνολικής διαχείρισης των λειτουργικών θεμάτων της.

More in this category: