Η Mastercard σε συνεργασία με τα Golden Hall και The Mall Athens στην Αθήνα, καθώς και το Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιεί μηνιαίους διαγωνισμούς προσφέροντας δωροεπιταγές αξίας έως 500 ευρώ στους νικητές. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν αξέχαστες εμπειρίες, όπως ιδιωτική κινηματογραφική προβολή και δείπνο στα εστιατόρια των εμπορικών κέντρων.

