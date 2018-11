-Η JUMBO AEE δεν έχει συνεργαστεί με την B.W. Binswager Evaluation Services Ltd. καθώς και με καμία άλλη εταιρεία από όσες εμφανίζονται σε σημερινά δημοσιεύματα ως εταιρείες συμφερόντων του κ. Παπαευαγγέλου και μελών της οικογενείας του.

