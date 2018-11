2 ον : την εκτεταμένη αλλά σοβαρή χρήση του value engineering, ώστε να μπορεί η Πολιτεία να προσφέρει ένα ενδιαφέρον «πακέτο» επενδύσεων ή έργων για χρηματοδότηση που θα περιλαμβάνει και όσα έργα δεν μπορούν από μόνα τους να προσελκύσουν επενδυτές. Με το value engineering σημείωσε ότι πρέπει να συνδεθεί και η συντήρηση των δημοσίων έργων.

Για την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών, με το πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες που υλοποίησε το ΤΕΕ, τόνισε ότι όλες οι ενέργειες για την έκδοση μιας άδειες γίνονται ηλεκτρονικά. «Οι υποβολές σχεδίων, μελετών, οι εγκρίσεις, οι υπογραφές, η έκδοση της τελικής άδειας. Με εμφανείς τους χρόνους κάθε σταδίου. Με παρακολούθηση της ροής των εργασιών. Είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που άργησε για τη χώρα. Αποτελεί σημαντικό όπλο για την μείωση της γραφειοκρατίας, την αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς και την απλοποίηση διαδικασιών με πιο οικονομικό τρόπο και περισσότερη διαφάνεια. Πιστεύω όμως ότι θα έχει ακόμη περισσότερα, πολλαπλασιαστικά, οφέλη στο μέλλον, διότι θα αλλάξει τη νοοτροπία πολιτών, υπηρεσιών και όλων των εμπλεκομένων», τόνισε. Και εξήγησε, με στοιχεία γιατί είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση. «Η Παγκόσμια Τράπεζα την προηγούμενη εβδομάδα έβγαλε στη δημοσιότητα τη φετινή έκθεση Doing Business, όπου η χώρα μας δυστυχώς έχει χάσει και πάλι έδαφος στους περισσότερους τομείς. Σχεδόν σε όλους τους σημαντικούς. Εκτός από έναν: την ευκολία και ταχύτητα έκδοσης αδειών δόμησης.

Το e-adeies ανέβασε τη χώρα 20 θέσεις στην κατάταξη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας

Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο «Athens Invenstment Forum 2018: Ο ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Μελλοντική Ανάπτυξη» που διοργανώνεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τη Vertical Solutions SA σε συνεργασία με το Hellenic National Committee of World Energy Council και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, και βρίσκεται υπό την τιμητική αιγίδα των Υπουργείων Οικονομίας Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με διακεκριμένους ομιλητές από τους χώρους της πολιτικής και της επιχειρηματικής ζωής.

