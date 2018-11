Κλείνοντας, τον σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Σ. Πασχάλης σημείωσε: «Ο Όμιλός μας δραστηριοποιείται στο Αιγαίο, εξυπηρετώντας τα νησιά χειμώνα-καλοκαίρι, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες με σύγχρονα πλοία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και των επισκεπτών τους. Αντιλαμβανόμενοι το γεγονός ότι η ανάπτυξη του Ομίλου μας είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή των νησιών μας, η δραστηριότητα της Attica Group δεν σταματά εκεί, αλλά επεκτείνεται στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών μέσα από δράσεις που δεν αποσκοπούν στη δημιουργία επιβατικής κίνησης, αλλά στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη των νησιών μας και στην αποκέντρωση του πολιτισμού και της γνώσης. Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιήσαμε στο νησί της Ρόδου τη δράση Science On Board, όπου σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, προσφέραμε την ευκαιρία στους μικρούς μαθητές των δημοτικών σχολείων της Ρόδου να βιώσουν μία πολύ πρωτότυπη και ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία, που τους έδωσε τα ερεθίσματα εκείνα ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνατότητές τους και να διευρύνουν του ορίζοντές τους..»

Εκπαιδευτικές δράσεις, ειδικά σχεδιασμένες από το επιστημονικό προσωπικό του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» πραγματοποιήθηκαν στη Ρόδο, το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018, δίνοντας σε περίπου 600 μαθητές την μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τις θετικές επιστήμες on board.

Στόχος της δράσης που τιτλοφορείται «SIENCE ON BOARD» είναι η επικοινωνία των εξελίξεων της επιστήμης και η διάχυση της γνώσης, μέσω ειδικά σχεδιασμένων διαδραστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές Δημοτικών Σχολείων των νησιών του Αιγαίου.

