Κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού Φόρουμ, ο ΣΕΒ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τους ακόλουθους φορείς: Ελληνονιγηριανό Επιμελητήριο, NIHEBA (Nigerian Hellenic Business Association) και Lagos State Chamber of Commerce. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Κ. Μπίτσιος, ο Πρόεδρος του Ελληνογηριανού Επιμελητηρίου κ. Ν. Γιαμάκης, o Πρόεδρος του NIHEBA κ. Μ. Οικονομάκης και ο Director General του Lagos State Chamber of Commerce κ. M. Yusuf.

