Στην ειδική επιχειρηματική εκδήλωση “Responsible Business in Europe – maximizing the impact of your strategy” που πραγματοποιήθηκε χθες, στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI) παρουσία της Πρέσβειρας του Ηνωμένου Βασιλείου, Kate Smith και με την Υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο παρουσίασε στοιχεία για την πορεία της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από το 2008, καθώς και τις νέες τάσεις και προκλήσεις.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η συμβολή του Δείκτη CR Index στην ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, τόσο για μεγάλες επιχειρήσεις όσο και για μικρομεσαίες, οι οποίες αν κατανοήσουν ότι η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι στην πραγματικότητα μια σοβαρή επιχειρηματική στρατηγική και όχι μεμονωμένες δράσεις, θα έχουν πολλά σημαντικά οφέλη στο ταξίδι της επιβίωσης ή και ανάπτυξης σε αγορές του εξωτερικού. Παρουσιάστηκε επίσης η άμεση συσχέτιση του Δείκτη CR Index και CRI Pass με τη νέα Ελληνική Νομοθεσία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων και η εναρμόνισή του με τα διεθνή GRI Standards για έκδοση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα κύρια ευρήματα της νέας Έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE) στην Ευρώπη, οι νέες τάσεις και πρακτικές, παραδείγματα και case studies.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον 11ο χρόνο παρουσίας του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI) στην Ελλάδα ως αποκλειστικού εκπρόσωπου του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index και CRI Pass, σε συνεργασία με το βρετανικό οργανισμό Business in the Community. Κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση ήταν η Πρέσβειρα του Ηνωμένου Βασιλείου κυρία Kate Smith, η οποία αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο του Ινστιτούτου στην Ελλάδα και υπογράμμισε τις στενές σχέσεις του Ην.Βασιλείου με την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, μέσω οργανισμών όπως το Business in the Community.

Ειδικό χαιρετισμό απεύθυνε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Δημήτρης Αυλωνίτης, ο οποίος σημείωσε ότι μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται εθνική στρατηγική για την εταιρική υπευθυνότητα, η οποία σχεδιάζεται με τρόπο που θα προάγει τη διαφάνεια και θα ενισχύει την εταιρική διακυβέρνηση, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές μέσα από την υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών, εφόσον το επιθυμούν. Ο κ. Αυλωνίτης σχολίασε επίσης, ότι η εφαρμογή του νόμου είναι η βάση για μια υπεύθυνη επιχείρηση, αλλά δεν πρέπει να ταυτίζεται με την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, κ. Δημήτρης Μαύρος, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και στον χαιρετισμό του τόνισε: «Στα 10 χρόνια του θεσμού στην Ελλάδα περισσότερες από 100 επιχειρήσεις έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης του CR Index και 50 επιχειρήσεις έχουν συμπεριληφθεί στο Δείκτη και έχουν διακριθεί για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον, την αγορά και τους καταναλωτές καθώς και τους εργαζόμενους. Όλοι εμείς στο Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι στα επόμενα χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί θα ακολουθήσουν το καλό παράδειγμα των εταιρειών που συμμετέχουν στον Εθνικό Δείκτη. Εξάλλου, όπως αποδεικνύουν μετρήσεις και μελέτες του Οργανισμού Business in the Community της Αγγλίας, η ΕΚΕ συμβάλλει στη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης των επιχειρήσεων και τις βοηθάει να αντιμετωπίσουν περιόδους ύφεσης, όπως αυτή που ζούμε τα τελευταία χρόνια.»

Ο κ. Νίκος Αυλώνας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου, παρουσίασε σημαντικά στοιχεία που δείχνουν την πρόοδο της Εταιρικής Υπευθυνότητας στη χώρα μας, καθώς ο αριθμός των επιχειρήσεων που εκδίδει Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας αυξήθηκε κατά 37% την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 40 επιχειρήσεις έχουν συμμετάσχει στο Δείκτη, οι οποίες αναλογούν στο 18% περίπου του ΑΕΠ της χώρας και συνολικά απασχολούν περίπου 150.000 εργαζομένους. Όπως δήλωσε ο κ. Αυλώνας, «Ο στόχος του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας (CRI Index) είναι να κάνει τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές μέσα από την εφαρμογή του διεθνούς εργαλείου και να τις βοηθήσει να βελτιωθούν διαχρονικά. Οι Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας με τα πρότυπα GRI και η νέα νομοθεσία για τη δημοσιοποίηση των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων υπερκαλύπτονται από τη χρήση του CRI Index, ο οποίος προσφέρει επιπλέον και τη δυνατότητα εξωτερικής αξιολόγησης και επιβεβαίωσης των στοιχείων που δημοσιεύονται».

Στο πλαίσιο του discussion panel, ανώτατα στελέχη Εταιρικής Υπευθυνότητας από την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς και τον Όμιλο ΟΤΕ, που συμμετείχαν επί σειρά ετών στο Δείκτη CR Index και κατέκτησαν την ύψιστη διάκριση DIAMOND ανέδειξαν τα επιχειρηματικά και στρατηγικά οφέλη τα οποία είχαν μέσα από το διεθνές πρότυπο. Η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε σχετικά: «Η συμμετοχή μας στο Δείκτη Corporate Responsibility Index (CRI) μας έχει βοηθήσει να κάνουμε σημαντικά βήματα προόδου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία αλλά και υιοθετώντας μετρήσιμους στόχους (KPIs), έχουμε αναπροσαρμόσει τη στρατηγική μας και επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα. Σήμερα, η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στην καρδιά της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου ΟΤΕ και της καθημερινής μας λειτουργίας. Είναι μέρος της κουλτούρας της ομάδας.

Εμείς οι ίδιοι, ως μονάδες αλλά και ως σύνολο, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους.» Η κα Ιωάννα Σαπουντζή, Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εθνικής Τράπεζας & του Ομίλου ανάφερε ότι «Η πολυετής συμμετοχή μας στον CR Index, έναν από τους πιο σημαντικούς διεθνώς δείκτες, αποδεικνύει την προσήλωση μας στην αξιοπιστία, την εξέλιξη και την επιτυχία. Η Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αξιολογήσεις του Δείκτη, αποδεικνύει έμπρακτα τη σταθερή βούλησή της για βελτίωση και εξέλιξη της στρατηγικής και των διαδικασιών ΕΚΕ με βάση τα διεθνή πρότυπα καθώς και την εφαρμογή των «καλών πρακτικών» που υλοποιεί στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης και της εταιρικής υπευθυνότητας. Κορυφαίες διακρίσεις όπως αυτή του Diamond που κατακτήσαμε φέτος επιβραβεύουν και τιμούν τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας και αποτελούν κινητήριο δύναμη για εμάς να συνεχίσουμε την πορεία μας δυναμικά, πιστοί στις αξίες μας και στις αρχές της ΕΚΕ.»

Ο κ. Δημήτριος Δημόπουλος, Διευθυντής της Μονάδας Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς, σχολίασε

ότι «η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι κομμάτι του DNA μας και διατρέχει τη λειτουργία μας και όλες τις αποφάσεις που παίρνουμε. Αυτό αναδεικνύεται μέσα από την πολυετή συμμετοχή μας στο διεθνώς αναγνωρισμένο Δείκτη CR Index, όπου μέσα από το feedback που λαμβάνουμε εντοπίζουμε τα σημεία εκείνα που μπορούμε να βελτιώσουμε και να εξελίξουμε. Μέσα από τη Εταιρική μας Υπευθυνότητα και τη συμμετοχή στο Δείκτη αναβαθμίζουμε τις πρακτικές αειφορίας, αναπτύσσουμε κουλτούρα συνεργασίας και επιστρέφουμε αξία στο περιβάλλον, στους εργαζομένους και στην κοινωνία.»

Ο Δείκτης CR Index πραγματοποιείται φέτος για 11η συνεχή χρονιά από το Ινστιτούτο, με σκοπό να συνεχίσει να στηρίζει και να επιβραβεύει την Εταιρική Υπευθυνότητα. Για 4η χρονιά πραγματοποιείται και το CRI Pass, το πρώτο εργαλείο που «εισάγει» κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για το CR Index 2018-2019 θα ολοκληρωθούν στις 31 Νοεμβρίου 2018.