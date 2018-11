«Είμαστε ό,τι μαθαίνουμε» - Το Skype-a-Thon σε συνεργασία με το μη-κερδοσκοπικό οργανισμό WE –οργανισμό που στηρίζει φτωχές κοινότητες με ποιοτική εκπαίδευση – προσφέρουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν την ευγένεια, την καλοσύνη και την ανθρώπινη πλευρά τους. Φέρνοντας δύο Οργανισμούς που μοιράζονται αυτή την αποστολή σε παγκόσμιο επίπεδο, το Skype-a-Thon θα έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, εκπαιδεύοντας και δείχνοντας σε παιδιά την αξία του να προσφέρουν σε όσους το έχουν ανάγκη.

