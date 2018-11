Στην ομιλία του, ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ Κώστας Φωτάκης πρότεινε και μια νέα μορφή τεχνολογικού πάρκου καινοτόμου επιχειρηματικότητας, το «Athens for Innovative Business» (Athens 4IB). Στην Αθήνα, το ΕΒΕΑ θα μπορούσε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο για τη λειτουργία του.

