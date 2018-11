Η εταιρεία «EUROASIAN RAIL SKYWAY SYSTEMS HOLDING II LTD», η εταιρεία «RSW INVESTMENT GROUP » με σήμα «SKY WAY INVEST GROUP » και τα φυσικά πρόσωπα Νίκος Σαλάχας, Alsu Enaleeva και Άννα Αβραμιάν φέρονται ότι, μέσω του διαδικτύου από την ιστοσελίδα https://www.skywaygreece.com/ και τους συνδέσμους αυτής και άλλων μέσων, διενεργούν στην Ελλάδα διαφημίσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις ή ανακοινώσεις, προς το σκοπό προσέλκυσης του κοινού, για επένδυση σε μετοχές, δίχως να έχει χορηγηθεί έγκριση ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή να έχει καταρτιστεί και δημοσιοποιηθεί εγκεκριμένο πληροφοριακό δελτίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3401/2005 όπως ισχύει.

