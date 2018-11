Με αφορμή τη νέα διάκριση, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε: «Είναι πολύ τιμητικό για εμάς να βρισκόμαστε και φέτος στις υψηλότερες θέσεις των Most Admired Companies. Αυτή η βράβευση έχει ιδιαίτερη αξία γιατί προέρχεται από την ίδια την αγορά, από στελέχη που αντιλαμβάνονται τις καθημερινές προκλήσεις του επιχειρείν και συναισθάνονται τις δυσκολίες που έχει ένας μεγάλος εταιρικός μετασχηματισμός, όπως αυτός που συμβαίνει στην Παπαστράτος την τελευταία διετία. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί για εμάς μια ακόμη ένδειξη ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και μας κρατάει σε μια δημιουργική επιχειρηματική εγρήγορση για τα επόμενα χρόνια».

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Παπαστράτος βρέθηκε στις πρώτες θέσεις της λίστας Most Admired Companies, που καταρτίζει το Fortune σε συνεργασία με την KPMG. Πρόκειται για την μεγαλύτερη έρευνα που αφορά στην εταιρική φήμη στην Ελλάδα, στην οποία φέτος συμμετείχαν 315 επιχειρήσεις.

